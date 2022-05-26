КНР призвала Японию прекратить «опасное» наблюдение за китайскими учениями

Минобороны КНР призвало Японию прекратить наблюдение за китайскими учениями

Пристальное наблюдение Японии за китайскими военно-морскими учениями очень опасно и может привести к недоразумениям, а также к авариям в воздухе и на море. Об этом заявил официальный представитель Минобороны КНР, старший полковник Ву Цянь, передает South China Morning Post.

По словам военного, во время учений в западной части Тихого океана в начале мая китайская авианосная ударная группа «Ляонин» оказалась в тени японского военного корабля «Идзумо». Также японские ВВС в ответ на учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) к югу от Окинавы подняли в воздух истребители

«Пристальное наблюдение и вмешательство Японии не только наносят ущерб взаимному доверию между двумя сторонами, но и представляют серьезную угрозу безопасности кораблей, самолетов и личного состава обеих сторон», — сказал Ву Цянь, призвав Токио прекратить «бессмысленное вмешательство».

Представитель министерства также раскритиковал недавние замечания Японии и США о защите Тайваня от материкового Китая. Он подчеркнул, что подобные заявления нарушают суверенитет КНР. «Тайвань — чисто внутреннее дело Китая, и мы не позволим японской стороне вмешиваться», — заключил он.

Ранее официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И рассказал, что китайская армия провела патрулирование и военные учения в режиме реального боя в акватории острова Тайвань. «Это серьезное предостережение в связи с совместными действиями, предпринимаемыми в последнее время США и Тайванем», — заявил он.