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Китай провел учения около Тайваня для «предостережения США»

Вооруженные силы КНР провели военные учения около Тайваня для «предостережения США»

Фото: Reuters

Вооруженные силы КНР провели военные учения в акватории острова Тайвань в качестве «серьезного предостережения» США, в последнее время активизировавшим поставки оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Он рассказал, что армия провела патрулирование акватории и военные учения в режиме реального боя. «Это серьезное предостережение в связи с совместными действиями, предпринимаемыми в последнее время США и Тайванем», — заявил Ши И.

По данным газеты The New York Times, Вашингтон решил поставить на остров истребители F-16V, реактивные системы залпового огня и противокорабельные вооружения. Кроме того, по аналогии с Украиной США могут предоставить Тайваню данные разведки. По словам президента США Джо Байдена, это нужно, чтобы помочь Тайбэю защититься в случае военного вторжения со стороны Пекина. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.

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Виктория Кондратьева
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