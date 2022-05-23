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КНР выразила протест США из-за заявлений Байдена о готовности защищать Тайвань

Китай призвал США к осторожности в словах и действиях после слов Байдена о Тайване

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Власти США должны соблюдать принцип одного Китая и быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена о готовности защищать Тайвань военным путем, передает ТАСС.

«Китай выражает в связи с заявлением американской стороны острое неудовлетворение и решительный протест. Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая», — сказал дипломат.

Вэньбинь призвал Вашингтон перестать недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности страны. «Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня», — заявил он, подчеркнув, что китайская сторона не позволит ни одной стране вмешиваться в дела КНР.

Ранее Байден заявил, что США в случае военного вторжения со стороны Китая, помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статуса-кво в одностороннем порядке.

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Анжелика Бережная
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