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США уличили в стремлении сделать из Тайваня «вооруженного дикобраза»

NYT: США учли опыт поставок оружия Украине для укрепления обороны Тайваня

Фото: Eric Vidal / Reuters

США активизировали усилия по укреплению оборонных возможностей Тайваня. Об этом пишет The New York Times.

По информации газеты, Вашингтон рассчитывает превратить остров в плацдарм для противостояния Китаю. Для этого Тайвань рассчитывают превратить в изобилующую оружием территорию, «дикобраза, нападение на которого может оказаться слишком болезненным». При этом отмечается, что США учли опыт поставок оружия на Украину.

США уличили в обещаниях продать Тайваню истребители F-16V, реактивные системы залпового огня и противокорабельные вооружения. Кроме того, по аналогии с Украиной США могут начать предоставлять Тайваню данные разведки.

23 мая президент США Джо Байден в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио заявил, что в случае военного вторжения со стороны Китая США помогут Тайбэю защитить территорию Тайваня и не допустят изменения статус-кво в одностороннем порядке. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.

27 апреля сообщалось, что США сняли ряд ограничений на передачу разведывательных данных Киеву. Такой шаг предприняли после соответствующего конфиденциального обращения члена комитета по разведке палаты представителей Конгресса США к администрации президента. Предполагается, что расширение обмена разведданными поможет Украине «защищать и потенциально возвращать территории», где в настоящее время ведутся боевые действия.

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Марина Совина
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