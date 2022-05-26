Парикмахер перечислил трендовые окрашивания на лето 2022 года

Bustle: стилист Папаниколос назвал 4D-балаяж и неон лучшими окрашиваниями на лето 2022-го

Модные редакторы портала Bustle совместно со звездным парикмахером и международным колористом бренда Matrix Джорджем Папаниколосом перечислили лучшие окрашивания на лето 2022 года. Соответствующая подборка появилась на сайте издания Bustle.

В грядущем жарком сезоне будут актуальны медные, темно-красные, клубничные, бронзовые, шоколадно-коричневые и каштановые оттенки. Помимо них, в список трендовых окрашиваний попали холодный и золотой блонд, неон, а также «кассетная брюнетка» (метод окрашивания темно-каштановых волос в черный цвет, который напоминает оттенок пленки от кассеты, — прим. «Ленты.ру»).

Кроме этого, модными собеседник издания назвал двухцветное окрашивание и контрастные пряди у лица. Отдельно парикмахер выделил 4D-балаяж. «В обновленной версии балаяжа используется техника 4D, при котором пряди окрашиваются в светлый или темный цвет на определенных участках волос, а именно на кончиках, прядях у лица и макушке», — пояснил стилист.

Раннее в мае стилисты Мирна Жозе и Дженна Спино назвали бабочку лучшей стрижкой для длинных волос. Эксперты объяснили, что данная прическа является одной из разновидностей стрижки боб, которая создает иллюзию коротких волос спереди, но при этом сохраняет их длину сзади и по бокам. Вдобавок они отметили, что бабочка не требует тщательной укладки и лучше всего смотрится на волнистых и кудрявых волосах.