В России выявили 4700 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4700 случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 4700 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 310 673. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в четверг, 26 мая.

Днем ранее число новых случаев составило 4580.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (368), в Санкт-Петербурге (293) и в Московской области (218). Меньше всего — в Еврейской автономной области (6 случаев), Ненецком автономном округе (2 случая).

Кроме того, за прошедшие сутки выздоровели 6455 человек, накануне — 6705.

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировали 91 летальный исход. За все время пандемии в стране скончались 378 700 человек.