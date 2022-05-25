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В России выявили 4580 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4580 случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4580 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 305 973. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в среду, 25 мая.

Днем ранее число новых случаев составило 3785.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2503. За этот же период 6705 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 707 077.

За сутки умерли 93 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 609 человек.

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Анастасия Шейкина
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