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В России выявили 3785 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3785 случаев коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 3785 случаев заражения коронавирусом — это минимум с 16 апреля 2020 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 301 393. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией во вторник, 24 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4158.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (304), Москве (172) и в Свердловской области (159). Меньше всего — на Чукотке, Алтае, в Адыгее и в Северной Осетии (по 2 случая), а также в Чечне и Марий Эл (по 3 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2466. За этот же период 6352 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 700 372.

За сутки умерли 90 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 516 человек.

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Анастасия Шейкина
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