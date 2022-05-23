Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 4158 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4158 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 4158 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 297 608. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 23 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4710.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (307), Москве (229) и в Свердловской области (168). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), в Магаданской области, в Северной Осетии и в Республике Алтай (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 775. За этот же период 5117 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 694 020.

За сутки умерли 76 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 426 человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Польша разорвала соглашение на поставку газа из России
Демонтаж логотипа «Макдоналдса» в Подмосковье попал на видео
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт стал отцом в третий раз
Психолог назвал россиянам способы быстро справиться с панической атакой
Россияне стали чаще покупать билеты за границу в один конец
Названы районы центра Москвы с подорожавшим жильем
Последствия массового ДТП в российском городе сняли на видео
Медведчук дал показания против Порошенко
В ДНР заявили о начале боев за Авдеевку
Новая Зеландия подготовит артиллеристов из ВСУ к стрельбе из гаубиц
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.