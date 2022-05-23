В России выявили 4158 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4158 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 4158 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 297 608. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 23 мая.

Днем ранее число выявленных случаев составило 4710.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Санкт-Петербурге (307), Москве (229) и в Свердловской области (168). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (1 случай), в Магаданской области, в Северной Осетии и в Республике Алтай (по 2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 775. За этот же период 5117 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 694 020.

За сутки умерли 76 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 426 человек.