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В России выявили 4710 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4710 случаев коронавируса в России за сутки

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 4710 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 293 450. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 22 мая.

Больше всего пациентов с COVID-19 зарегистрировали в Москве (278), Санкт-Петербурге (318) и в Московской области (245). Меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 1 случаю).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1054. За этот же период 5814 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 688 903.

За сутки умерли 80 пациентов с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 378 350 человек.

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Варвара Кошечкина
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