Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности «ДДТ» в России

Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук заявил о прекращении концертной деятельности группы в России

Солист и лидер «ДДТ» Юрий Шевчук в программе «Гостинный двор» заявил о прекращении концертной деятельности группы в России. Об этом сообщает StarHit.

«В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!» — отметил он.

Артиста признался, что терять слушателей неприятно, но каждый сам решает, чьим творчеством интересоваться и вдохновляться.

«Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю. Перечислял деньги детям Донбасса через фонд доктора Лизы, сейчас работаю бесплатно, все гонорары перевожу нуждающимся», — сказал он.

Ранее на Юрия Шевчука составили административный протокол после концерта в Уфе. Во время своего выступления он раскритиковал специальную военную операцию на Украине, а также дал собственное определение понятию «родина». «Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — заявил Шевчук со сцены.

После окончания концерта к Шевчуку за кулисы пришли представители правоохранительных органов, которые провели с ним беседу. Продюсер ДДТ Радмир Усаев пояснил, что с Шевчуком на протяжении часа разговаривали о концерте, его направленности и высказываниях.