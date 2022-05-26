Раскрыто тайное значение наряда Кейт Мосс на суде с участием Джонни Деппа

Daily Mail: Мосс выбрала для суда с участием Деппа строгий жакет для авторитетной речи

Модный эксперт раскрыл тайное значение наряда британской модели Кейт Мосс, который она подобрала для выступления в качестве свидетеля в суде по делу о клевете с участием ее экс-возлюбленного Джонни Деппа и актрисы Эмбер Херд. Материал приводит Daily Mail.

Специалист в области стиля Роберт Верди проанализировал образ модели, в котором она предстала перед участниками слушания. Манекенщица появилась на суде в небольших серьгах, а также блузке в горох с бантом в области декольте и пиджаке Saint Laurent за 2990 долларов (181,8 тысячи рублей). Вдобавок она сделала нюдовый макияж и отказалась от укладки волос.

По словам стилиста, Мосс выбрала деловой жакет, чтобы ее выступление казалось более авторитетным, при этом она надела повседневную рубашку, тем самым избежав излишней строгости. «В то же время естественные волосы и практически полное отсутствие мейкапа придавали модели непринужденность во время ее речи на трибуне», — заявил Верди.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что Мосс решила выступить на суде в черно-белой одежде, поскольку предметы гардероба данных цветов не привлекают к себе внимание. «Таким образом она акцентировала взгляд слушателей на свое лицо — подобным трюком пользуются многие адвокаты», — уточнил в заключение собеседник издания.

Команда юристов вызвала манекенщицу в качестве свидетеля после того, как Херд обвинила бывшего мужа в насилии и сказала, что во время одного из конфликтов вспомнила о случае из 1990-х годов, когда Депп якобы столкнул Мосс с лестницы. В свою очередь модель в суде заявила, что подобного инцидента не было. Известно, что она встречалась с артистом с 1994 по 1998 год.

В настоящее время в округе Фэрфакс, штат Вирджиния, проходит суд по делу о клевете. Депп предъявил иск к Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью в The Washington Post, где она называет себя жертвой домашнего насилия. Актер подчеркнул, что ее высказывания лживы. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась, что избивала бывшего мужа.