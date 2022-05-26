Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Диабет вызвал ускоренное старение

В Университете Стони-Брука продемонстрировали ускорение старения из-за диабета 2-го типа

Фото: christopher lemercier / Unsplash

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стони-Бруке продемонстрировали, что прогрессирующий диабет 2-го типа ускоряет нормальное старение на 26 процентов по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале eLife.

Специалисты оценили взаимосвязь между типичным старением мозга и тем, что наблюдается при диабете 2-го типа. Они проанализировали набор данных о структуре и функциях мозга на протяжении всей жизни 20 тысяч человек в возрасте от 50 до 80 лет. Они определили, какие мозговые и когнитивные изменения характерны для диабета, а не только для старения, а затем подтвердила эти результаты, сравнив их с метаанализом почти 100 других исследований.

Оказалось, что при диабете возрастная нейродегенерация прогрессирует быстрее. Значительные структурные повреждения могут происходить в мозге еще до того, как диагноз будет поставлен. Было обнаружено уменьшение серого вещества головного мозга с возрастом, в основном в области, называемой вентральным полосатым телом, которое при диабете становилось более выраженным.

И старение, и диабет 2-го типа вызывают изменения таких когнитивных функций, как рабочая память, обучение, гибкость мышления, а также влияют на скорость обработки данных мозгом. Однако у людей с диабетом когнитивные функции снизились еще на 13,1 процента помимо возрастных эффектов, а их скорость обработки информации дополнительно уменьшилась на 6,7 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы»
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938-года
В России выделят более трех миллиардов рублей на развитие туризма в регионах
Кремль отверг обвинения в препятствовании вывоза зерна с Украины
Назван способ за секунды натереть сыр
Кремль отреагировал на идею создать особую экономическую зону в Донбассе
Кремль прокомментировал ситуацию с осквернением российских памятников в Европе
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.