Ребенок погиб при взрыве в Мариуполе
Ребенок погиб в результате взрыва в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).
«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы №30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок», — сказано в сообщении.
В штабе добавили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо звонить в МЧС и полицию.
Мариуполь — город в Донецкой области Украины. ДНР считает всю область территорией своей республики. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля РФ начала специальную военную операцию, целями которой были заявлены демилитаризация и денацификация Украины. 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии.