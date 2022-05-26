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Ребенок погиб при взрыве в Мариуполе

Ребенок погиб в Мариуполе в результате взрыва на территории школы

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Ребенок погиб в результате взрыва в Мариуполе. Об этом сообщает Telegram-канал штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории школы №30, расположенной по улице Днестровской, погиб ребенок», — сказано в сообщении.

В штабе добавили, что при обнаружении взрывоопасных предметов необходимо звонить в МЧС и полицию.

Мариуполь — город в Донецкой области Украины. ДНР считает всю область территорией своей республики. 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и Луганской народной республики. 24 февраля РФ начала специальную военную операцию, целями которой были заявлены демилитаризация и денацификация Украины. 4 мая министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь находится под контролем российской армии.

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Алевтина Запольская
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