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В Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья

«Известия»: депутат Кошелев предложил способ для ускорения строительства жилья в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Госдуме нашли способ ускорить строительство жилья. Для этого необходимо установить четкие сроки выдачи проектного финансирования — 30 дней с момента открытия эскроу-счета — и предусмотреть наказание для банков за нарушение правил. Такое предложение направил в Центробанк первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Об этом в четверг, 26 мая, пишут «Известия» со ссылкой на копию письма.

Как объяснил в документе депутат, на этапе выбора банка для проектного финансирования девелоперам представляют предварительные условия кредитного соглашения. Однако затем банки имеют право менять параметры договора в одностороннем порядке, зачастую — кардинально, что напрямую влияет на строки строительства. «В итоге заложниками ситуации становятся и застройщики, и дольщики», — пишет Кошелев.

По его мнению, необходимо «регламентировать, что параметры кредитной линии должны совпадать с исходными договоренностями или отклонения от исходных данных носили бы нормативный характер». Он предложил установить жесткие сроки заключения кредитного соглашения и выдачи средств — например, не позднее 30 дней после открытия эскроу-счета и предоставления девелопером документов, подтверждающих целевое расходование средств, а также определить ответственность банков за нарушение сроков.

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Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с изданием пояснил, что такие меры призваны ускорить строительный цикл и снизить издержки девелоперов, что в конечном итоге должно положительно сказаться на себестоимости квадратного метра. В Центробанке сообщили, что регулятор получил письмо и ответит на него в установленном порядке.

Ранее стало известно, что темпы проектирования новостроек в России упали почти на 20 процентов за год. В период с января по апрель 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 667 многоэтажек, что на 19,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года. По сравнению с апрелем 2021 года число объектов, которые получили заключение экспертизы проектной документации, сократилось на 21,2 процента, с мартом 2022 года — на 9,6 процента.

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Марина Совина
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