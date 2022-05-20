В России стали проектировать меньше домов

ЕРЗ: темпы проектирования новых домов в России упали почти на 20 процентов за год

Темпы проектирования новостроек в России упали почти на 20 процентов за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), которые публикует РБК.

В период с января по апрель 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 667 многоэтажек, что на 19,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года. В апреле 2022 года было одобрено строительство 189 объектов от 159 застройщиков. Из них 76 процентов, или 143 дома, будет возведено в новых жилых комплексах, а оставшиеся 24 процента — 46 домов — станут дополнительными корпусами в уже построенных ЖК.

По сравнению с апрелем 2021 года число объектов, которые получили заключение экспертизы проектной документации, сократилось на 21,2 процента, с мартом 2022 года — на 9,6 процента.

Наибольшее количество положительных заключений экспертиз было зафиксировано в Тюменской (11 объектов) и Свердловской (10 объектов) областях, а также в Красноярском крае (девять объектов). Снижение темпов проектирования новых домов специалисты объясняют меньшим количеством заявок от застройщиков из-за экономической ситуации.

Ранее в Росреестре зафиксировали резкое снижение числа сделок с первичным жильем в Москве. В апреле 2022 года в новостройках Москвы было зафиксировано 5,2 тысячи договоров долевого участия, что на 44,6 процента меньше, чем в марте 2022-го (9,4 тысячи).