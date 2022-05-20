Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России стали проектировать меньше домов

ЕРЗ: темпы проектирования новых домов в России упали почти на 20 процентов за год

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Темпы проектирования новостроек в России упали почти на 20 процентов за год. Об этом свидетельствуют результаты исследования Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), которые публикует РБК.

В период с января по апрель 2022 года положительное заключение экспертизы проектной документации получили 667 многоэтажек, что на 19,9 процента меньше, чем в аналогичный период 2021 года. В апреле 2022 года было одобрено строительство 189 объектов от 159 застройщиков. Из них 76 процентов, или 143 дома, будет возведено в новых жилых комплексах, а оставшиеся 24 процента — 46 домов — станут дополнительными корпусами в уже построенных ЖК.

По сравнению с апрелем 2021 года число объектов, которые получили заключение экспертизы проектной документации, сократилось на 21,2 процента, с мартом 2022 года — на 9,6 процента.

Материалы по теме:
Как на базаре. Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
Как на базаре.Москвичи начали продавать свои квартиры со скидками. Прекратится ли от этого рост цен на жилье?
7 мая 2022
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022

Наибольшее количество положительных заключений экспертиз было зафиксировано в Тюменской (11 объектов) и Свердловской (10 объектов) областях, а также в Красноярском крае (девять объектов). Снижение темпов проектирования новых домов специалисты объясняют меньшим количеством заявок от застройщиков из-за экономической ситуации.

Ранее в Росреестре зафиксировали резкое снижение числа сделок с первичным жильем в Москве. В апреле 2022 года в новостройках Москвы было зафиксировано 5,2 тысячи договоров долевого участия, что на 44,6 процента меньше, чем в марте 2022-го (9,4 тысячи).

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Командир полка «Азов» вышел с «Азовстали»
Стоимость Кокорина на трансферном рынке назвали нулевой
Российская пенсионерка сожгла дом с выгнавшими ее на улицу мужчинами
Мошенники стали использовать социальную инженерию для хищений с банкоматов
Молодожены взяли кредит на отпуск и остались дома по вине туроператора
В США предложили пожить в доме бывшего мужа Дженнифер Лопес
Галкин высказался о закрытии в России своего рекламного агентства
Крупнейший урожай пшеницы ЕС оказался под угрозой
Россиянин расчленил отца и вкрутил в части тела конструкции из металла
«Газпром» пообещал судиться с Финляндией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.