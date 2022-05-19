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Москвичи перехотели покупать недвижимость в новостройках

Росреестр: число сделок с первичным жильем снизилось на 44,6 процента

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Москве зафиксировали резкое снижение числа сделок с первичным жильем. О том, что россияне перехотели продавать и покупать недвижимость в столице, сообщил Росреестр. Данные из отчета ведомства приводит РБК.

В апреле 2022 года в новостройках Москвы было зафиксировано 5,2 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), что на 44,6 процента меньше, чем месяцем ранее (9,4 тысячи). В апреле 2021 года было зарегистрировано на 35,5 процента больше сделок — 8,1 тысячи. Показатель для нежилого сегмента в апреле 2022 года снизился на 16,9 процента до четырех тысяч ДДУ по сравнению с мартом (4,8 тысячи). По сравнению с апрелем прошлого года было оформлено на 9,5 процента меньше сделок — 4,4 тысячи.

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Всего в апреле 2022 года заключили 9,2 тысячи ДДУ, что на 35,1 процента ниже, чем в марте, когда было зарегистрировано 14,3 тысячи сделок. По сравнению с апрелем 2021 года показатель сократился на 26,3 процента. При этом с первого по четвертый месяц 2022 года зафиксировали 47,8 тысячи ДДУ, что на 8,1 процента превосходит значения аналогичного периода 2021 года, когда было зарегистрировано 44,2 тысячи переходов прав собственности. В Росреестре отметили, что причина этому — рекордный спрос на недвижимость в первом квартале года.

Ранее в Росреестре отметили резкое сокращение числа сделок с вторичным жильем в Москве по итогам апреля 2022 года. Число ДДУ снизилось на 37,5 процента по сравнению с мартом того же года.

Полина Кислицына
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