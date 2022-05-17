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Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве

Число сделок с вторичным жильем в Москве снизилось на 37,5 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Москве зафиксировали резкое снижение числа сделок с вторичным жильем. О том, что россияне передумали продавать и покупать недвижимость в столице, сообщил Росреестр. Данные из отчета ведомства приводит РБК.

В апреле 2022 года на вторичном рынке недвижимости в столице было заключено 11,3 тысячи договоров — на 37,5 процента меньше, чем в марте того же года, и на 34,3 процента меньше показателя за аналогичный период 2021 года. По итогам первого квартала 2022-го зарегистрировано 52,3 тысячи переходов прав собственности. Примерно столько же сделок было совершено в первые три месяца 2021-го.

44 процента от общего объема договоров со столичными новостройками составили сделки с привлечением кредитных средств. В 2021 году более низкие показатели были зарегистрированы только в сентябре, октябре и ноябре.

Ранее эксперты «ЦИАН.Аналитики» сообщили о резком снижении спроса на квартиры в московских новостройках. В апреле было подписано 9,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). За месяц показатель снизился почти в два раза и достиг минимума с лета 2020 года.

Александра Качан
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