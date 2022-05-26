Россиянка умерла после пластической операции в Дагестане

Возбуждено уголовное дело по факту гибели россиянки после пластики в Дагестане

Возбуждено уголовное дело по факту гибели 44-летней жительницы Москвы после пластической операции в Хасавюрте. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Российской федерации по Республике Дагестан.

По версии следствия, 16 мая 2022 года россиянка подверглась хирургическому вмешательству в одной из частных клиник города. Впоследствии состояние пациентки медицинского центра ухудшилось, и 19 мая она была переведена в Хасавюртовскую центральную городскую больницу, где скончалась в тот же день.

«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей и повлекших по неосторожности причинение смерти человеку")», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что из клиники была изъята медицинская документация, а для установления причин смерти пациентки назначена судебно-медицинская экспертиза.

В феврале российская модель Юлия (фамилия не указывается) сделала пластику в Краснодаре и лишилась возможности моргать и улыбаться. Девушка отправилась в клинику Skin-Expert в Сочи, чтобы сделать несколько косметологических процедур у врача Андрея Комарова. На приеме женщина объяснила, что именно ей хотелось бы улучшить в своей внешности (в частности, избавиться от брылей), и медик предложил ей решить проблемы с помощью операции.