Финский премьер посетила Украину

Премьер Финляндии Марин посетила Украину и предложила Киеву финансовую помощь

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Украину с официальным визитом. О поездке главы финского парламента сообщила телерадиокомпания YLE.

Согласно информации финских СМИ, Марин посетила украинские города к северу от Киева. Сообщается, что в ходе поездки Марин предложила финансовую помощь со стороны Финляндии в вопросе реконструкции разрушенных построек.

Ранее с неофициальным визитом Украину посетила также и первая леди США Джилл Байден. Утверждается, что кортеж первой леди проехал через город к школе номер шесть, на территории которой американка встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Данная встреча стала первым публичным появлением жены Владимира Зеленского с начала военной спецоперации России на территории Украины.