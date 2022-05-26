Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Финский премьер посетила Украину

Премьер Финляндии Марин посетила Украину и предложила Киеву финансовую помощь

Фото: Telegram-канал «IRPIN LIFE»

Премьер-министр Финляндии Санна Марин посетила Украину с официальным визитом. О поездке главы финского парламента сообщила телерадиокомпания YLE.

Согласно информации финских СМИ, Марин посетила украинские города к северу от Киева. Сообщается, что в ходе поездки Марин предложила финансовую помощь со стороны Финляндии в вопросе реконструкции разрушенных построек.

Ранее с неофициальным визитом Украину посетила также и первая леди США Джилл Байден. Утверждается, что кортеж первой леди проехал через город к школе номер шесть, на территории которой американка встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской. Данная встреча стала первым публичным появлением жены Владимира Зеленского с начала военной спецоперации России на территории Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин оценил уход компаний из России фразой «может быть, и слава богу»
По факту гибели 22-летнего Анатолия Сои возбуждено уголовное дело
Фура взорвалась на трассе в Подмосковье и попала на видео
Иран предложил организовать переговоры России и Украины
Названы российские города с подешевевшим жильем
Мужчина мечтал стать животным, потратил 960 тысяч рублей и стал
В ДНР рассказали об условиях для украинских пленных
Россиянин убил друга ради денег за закопанный септик
Сексолог назвала возраст идеального любовника
На Украине начали выпускать антироссийские сыр и колбасу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.