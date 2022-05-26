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Минобороны заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ

Минобороны России заявило об уничтожении горно-штурмовой бригады ВСУ в ДНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

У железнодорожной станции Покровск в Донецкой народной республике (ДНР) уничтожены во время выгрузки подразделения и техника 10-й украинской горно-штурмовой бригады, которые прибыли для усиления украинской группировки в Донбассе. Об этом в четверг, 26 мая, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по 62 пунктам управления, 407 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Были поражены также 47 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях и три склада боеприпасов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны. По его словам, о помощи попросили в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Кремль уверен в успешном исходе этой спецоперации.

25 мая глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о входе российских войск в Лисичанск.

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Евгения Куликова
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