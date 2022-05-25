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Кадыров заявил о входе российских войск в Лисичанск

Глава Чечни Кадыров заявил, что ВС РФ зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские войска зашли в Лисичанск и почти зашли в Северодонецк. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале в среду, 25 мая.

По его словам, украинские бойцы «несут потери, у них паника».

«Украина — это закрытый вопрос», — заявил Кадыров.

Он также потребовал от властей Польши извинений за инцидент с российским послом Сергеем Андреевым, произошедший в Варшаве во время памятных мероприятий 9 мая.

О начале специальной военной операции России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию Украины. Ранее в мае глава Чечни заявил о неизбежности победы Москвы и призвал украинских солдат сдаться.

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Евгения Куликова
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