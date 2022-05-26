Латвийский актер Калныньш рассказал о причинах Хаматовой вернуться в Россию

Латвийский актер Ивар Калныньш сообщил о причинах Чулпан Хаматовой вернуться в Россию

73-летний советский и латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш рассказал о причинах, которые побудили покинувшую Россию 46-летнюю актрису Чулпан Хаматову вернуться обратно. Об этом сообщает StarHit.

Артиста удивил тот факт, что несмотря на критические высказывания Чулпан Хаматовой о России после ее отъезда в Латвию, она, по некоторым данным, собирается возвращаться на Родину. По словам Калныньш артистка хочет обратно из-за нехватки денег: в государстве высокие цены, а зарплаты в Новом Рижском театре, куда Хаматова устроилась ранее, совсем небольшие.

«Да и "великая" Зулейха-Хаматова, которая все свои глаза не откроет, уже начала задумываться, а как исхитриться, чтобы вернуться в Россию, потому как тут все дорого, а зарплата в театре у русофоба Херманиса и тысячи евро не наскребет», — заявил латвийский актер.

Калныньш добавил, что артистку обязывают участвовать в протестных акциях без финансовой поддержки: «Да и службы ответственные требуют ее публичного выступления против России, а это, конечно, бесплатно… А Чулпаша, видать, не привыкла бесплатно проводить "творческие вечера"».

При этом артист подчеркнул, что сам не поддерживает действия российской стороны. «С Россией я закончил все отношения. Сам туда не звоню — не хочу разочаровываться в людях», — заключил он.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посчитал предателями уехавших из России артистов.