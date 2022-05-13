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Чулпан Хаматова получила роль в моноспектакле Нового Рижского театра

Уехавшая из России Чулпан Хаматова получила роль в моноспектакле Нового Рижского театра

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис выпустит моноспектакль с участием российской актрисы Чулпан Хаматовой. Об этом сообщает журнал «Театр».

Покинувшая Россию артистка сыграет в постановке под названием Post Scriptum главную и единственную роль. Сюжет моноспектакля, по словам автора, будет посвящен «совести, сознанию и подсознанию России (и не только) в контексте последних событий».

В постановке будут задействованы материалы российской журналистки Анны Политковской, а также глава романа Федора Достоевского «Бесы», запрещенная цензурой.

Премьерные показы пройдут в Новом Рижском театре в Латвии с 15 по 19 июня. Спектакль будет сыгран на русском языке с использованием латышских субтитров.

Ранее стало известно, что переехавшая в Латвию артистка Чулпан Хаматова нашла работу. Она появилась в составе актерской труппы на официальном сайте Нового Рижского театра. Отмечается, что актриса присоединилась к составу театра еще в марте 2022 года. В том же месяце Хаматова уволилась из московского театра «Современник».

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Анастасия Астахова
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