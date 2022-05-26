Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Проданная на разведение за девять миллионов рублей кобыла оказалась конем

The Sun: выигравшая множество скачек лошадь за 9,4 миллиона рублей оказалась конем

Кадр: The New York Racing Association, Inc. / YouTube

Выигравшая множество скачек лошадь, которую продали за 150 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей) в качестве кобылы для разведения, оказалась конем. Об этом сообщает The Sun.

Шестилетняя лошадь по кличке Кепт Тру завершила успешную карьеру после пяти побед на скачках, которые принесли ее владельцам 323,6 тысячи долларов (20,2 миллиона рублей). После этого ее в качестве племенной кобылы выставили на продажу на американском коневодческом предприятии Кинелэнд, штат Кентукки.

Владельцы конного завода Мишель и Алекс Кроуфорд опередили всех конкурентов и сделали выигрышную ставку на аукционе. Затем они направили купленную лошадь на проверку к ветеринару, чтобы убедиться в том, что она способна забеременеть.

Материалы по теме:
Мешки из клеток Зачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
Мешки из клетокЗачем ученые создали гибрид свиньи и человека, а затем его умертвили
7 февраля 2017
Чудовища существуют Иногда звери едят людей, а не наоборот
Чудовища существуютИногда звери едят людей, а не наоборот
20 декабря 2017

Удивленный ветеринар обнаружил, что у лошади нет яичников. Дальнейшее обследование показало, что она страдает от редкого генетического отклонения, из-за которого выглядит как кобыла, хотя на самом деле имеет мужской набор хромосом.

Кроуфорды потребовали отменить сделку и вернуть им деньги, но прежние владельцы лошади отказались. Новые владельцы животного подали на них в суд.

Фанаты скачек, обсуждающие эту историю в интернете, нашли в ней смешную сторону. «Это абсолютно безумная история. Никогда не слышал ни о чем подобном», — написал один из них. «Я всегда думал, что она слишком красива для кобылы», — отметил другой.

Владельцы лошадей, которых Кепт Тру обыграл во время своей карьеры на скачках, не слишком обрадовались сложившейся ситуации. Лошадь не может быть дисквалифицирована со скачек, в которых она участвовала, так как, по правилам, апелляция должна быть подана в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, содержащихся в зоопарке и сафари-парке в пакистанском городе Карачи, и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось слонихой. При ультразвуковом обследовании животного выявили неактивные яичники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Абрамович продал «Челси»
Умер звезда фильма «Славные парни» Рэй Лиотта
Обстреливаемое весь день российское село закроют
Forbes назвал главных молодых музыкантов России
Популярная телеведущая раскрыла изнанку своей работы
Российские казаки отчитались о сбитом на Украине «Стрелой» вертолете
Брата комика Незлобина осудили на пять лет за коррупцию
Разведка США закупилась спутниковыми снимками на миллиарды долларов
Раскрыт простой способ избежать ненужных покупок
Переживший покушение мэр Энергодара пообещал вскоре вернуться к работе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.