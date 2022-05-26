Проданная на разведение за девять миллионов рублей кобыла оказалась конем

The Sun: выигравшая множество скачек лошадь за 9,4 миллиона рублей оказалась конем

Выигравшая множество скачек лошадь, которую продали за 150 тысяч долларов (9,4 миллиона рублей) в качестве кобылы для разведения, оказалась конем. Об этом сообщает The Sun.

Шестилетняя лошадь по кличке Кепт Тру завершила успешную карьеру после пяти побед на скачках, которые принесли ее владельцам 323,6 тысячи долларов (20,2 миллиона рублей). После этого ее в качестве племенной кобылы выставили на продажу на американском коневодческом предприятии Кинелэнд, штат Кентукки.

Владельцы конного завода Мишель и Алекс Кроуфорд опередили всех конкурентов и сделали выигрышную ставку на аукционе. Затем они направили купленную лошадь на проверку к ветеринару, чтобы убедиться в том, что она способна забеременеть.

Удивленный ветеринар обнаружил, что у лошади нет яичников. Дальнейшее обследование показало, что она страдает от редкого генетического отклонения, из-за которого выглядит как кобыла, хотя на самом деле имеет мужской набор хромосом.

Кроуфорды потребовали отменить сделку и вернуть им деньги, но прежние владельцы лошади отказались. Новые владельцы животного подали на них в суд.

Фанаты скачек, обсуждающие эту историю в интернете, нашли в ней смешную сторону. «Это абсолютно безумная история. Никогда не слышал ни о чем подобном», — написал один из них. «Я всегда думал, что она слишком красива для кобылы», — отметил другой.

Владельцы лошадей, которых Кепт Тру обыграл во время своей карьеры на скачках, не слишком обрадовались сложившейся ситуации. Лошадь не может быть дисквалифицирована со скачек, в которых она участвовала, так как, по правилам, апелляция должна быть подана в течение 48 часов.

Ранее сообщалось, что ветеринары провели обследование здоровья четырех слонов, содержащихся в зоопарке и сафари-парке в пакистанском городе Карачи, и выяснили, что одно из животных, которое в течение 12 лет считалось самцом, оказалось слонихой. При ультразвуковом обследовании животного выявили неактивные яичники.