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Популярный телеведущий назвал главный минус молодой жены

Телеведущий Константин Ивлев назвал главным минусом молодой супруги неумение готовить

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Популярный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев назвал главный минус молодой жены Валерии Куденковой. Подробности он раскрыл в YouTube-шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан Утяшевой».

По словам телеведущего, его супруга не умеет готовить. Он рассказал, как выбросил приготовленную женой яичницу вместе со сковородой в мусорное ведро. «Она мне просто яичницу сделала вместе со скорлупой», — объяснил он.

Ивлев признался, что считает свою жену гениальной девочкой, но не всем дано уметь готовить. «У Леры достаточное количество плюсов, и лишь один общепризнанный минус — это то, что готовка — не ее», — отметил ведущий.

Шеф-повар женился во второй раз в феврале 2021 года. С прежней супругой Марией Ивлев прожил в браке 23 года. Об их разводе стало известно в июне 2020 года. Неофициальной причиной расставания считалась измена, однако сам телеведущий называет эту информацию слухом.

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Асель Минбаева
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