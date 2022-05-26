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Международный форум молодых изобретателей открылся в Великом Новгороде

В Великом Новгороде 25 мая открылся Международный форум молодых изобретателей

Фото: пресс-центр правительства Новгородской области

В Великом Новгороде 25 мая открылся Международный форум молодых изобретателей и инноваторов, на котором представили свои проекты команды из разных стран. Об этом сообщает портал Novgorod.ru.

В мероприятии приняли участие изобретатели из разных российских регионов, а также из Армении, Белоруссии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, на выставке были показаны два новгородских проекта: аппарат для USB-микроскопической диагностики поверхностных меланом и линейку бионических протезов верхних конечностей с микропроцессорным управлением SmartLi.

«В одном месте собирается столько лучших творческих умов. Конечно, это огромный вклад в социально-экономическое, инновационное развитие и регионов, и наших стран», — поприветствовал участников председатель центрального совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Антон Ищенко.

Ранее в мае сообщалось, что ученые из Башкирии с помощью IT-технологий реконструировали объект культурно-исторического наследия — фрагментированный сосуд Кара-абызской археологической культуры. Восстановить первоначальный облик сосуда смог студент второго курса исторического факультета Айтуган Галиаскаров и заведующий кабинетом археологии Игорь Денисов.

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Мария Гейн
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