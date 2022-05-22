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Ученые из Башкирии реконструировали объект культурно-исторического наследия

Башкирские ученые восстановили сосуд Кара-абызской археологической культуры

Фото: «Башинформ»

Сотрудникам «Научно-исследовательской инновационной цифровой лаборатории 3D-моделирования и визуализации» кабинета археологии исторического факультета Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета удалось реконструировать фрагментированный сосуд Кара-абызской археологической культуры с помощью IT-технологий. Об этом сообщает «Башинформ».

Отмечается, что в качестве объекта для цифровой реконструкции был выбран артефакт, который был найден при раскопках Шиповского курганно-грунтового могильника в Иглинском районе республики. Восстановить первоначальныйй облик сосуда смог студент 2 курса исторического факультета Айтуган Галиаскаров и заведующий кабинетом археологии Игорь Денисов.

Агентство указывает, что упомянутый объект, датируемый III-II вв. до нашей эры, относят к малоизученному Гафурийскому типу глиняной посуды, который был распространен по правобережью среднего течения реки Белой на участке УфаСтерлитамак.

Ранее сообщалось, что в Зачатской башне музея «Нижегородский кремль» 20 мая откроется выставка «Мамонт и его спутники».

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Варвара Кошечкина
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