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В Нижегородском кремле пройдет выставка о мамонтах

В Нижегородском кремле пройдет выставка о мамонтах

Фото: Музей «Ледниковый период»

В Зачатской башне музея «Нижегородский кремль» 20 мая откроется выставка «Мамонт и его спутники». Об этом сообщает «Нижний-800».

В основе выставки 150 уникальных предметов из фондов Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника, которых еще не показывали зрителям. В их числе черепа шерстистых носорогов, бивни, кости мамонта, рога первобытных бизонов и зубы древних животных.

«Большинство экспонатов, представленных на выставке, найдены на территории Нижегородской области, а несколько костей мамонта и шерстистого носорога и вовсе в самом сердце Нижнего Новгорода — рядом с Кремлем. Именно поэтому выставку решено было открыть в одной из башен крепости», — рассказал заведующий музеем «Нижегородский кремль» Степан Петушин.

Выставка будет проходить до 4 ноября.

Ранее стало известно, что в Кузбассе будет создан научно-исследовательский центр для палеонтологических раскопок. Проект планируется расположить в селе Шестаково. Места останков динозавров оборудуют в специальные павильоны, где члены палеонтологических отрядов будут заниматься раскопками — туристы смогут наблюдать за их работой со смотровых площадок.

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Сергей Истомин
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