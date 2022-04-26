Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Кузбассе появится центр исследования динозавров

В селе Шестаково создадут туристический центр с динозаврами

Фото: пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поддержал идею о создании в селе Шестаково Чебулинского района центра с научно-исследовательскими павильонами, где ученые будут проводить палеонтологические раскопки и заниматься исследованиями. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки, пишет информационный портал «Кузбасс».

Так, в здании школы 1987 года постройки появится филиал краеведческого музея, в экспозиции которого представят шестаковские находки. Места останков динозавров оборудуют в специальные павильоны, где члены палеонтологических отрядов будут заниматься раскопками — туристы смогут наблюдать за их работой со смотровых площадок.

«Шестаково — уникальное место, территория палеонтологических раскопок, где находят останки динозавров, поэтому будем делать все, чтобы сделать его популярным местом для туристов», — добавил Цивилев.

В 1953 году в Шестаково на берегу реки Кии были обнаружены фрагменты скелета динозавра, жившего 130 миллионов лет назад. Позже археологи стали находить в этой местности останки других древних животных, включая рыб, амфибий, черепах, рептилий, динозавров, летающих ящеров, птиц и млекопитающих.

Ранее в апреле в Кузбассе прошел XXI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области и Кузбасса «Элим-2022», где свои таланты продемонстрировали шорские и телеутские детские и юношеских творческие коллективы

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Под Ульяновском неизвестный устроил стрельбу в детском саду
В Кремле прокомментировали письмо премьера Пакистана Путину
Россияне бросились массово продавать один тип недвижимости
Раскрыты подробности массовой стрельбы в детском саду под Ульяновском
Компания Warner Bros. заявила о желании вернуться в Россию
Трамп рассказал об угрозах Путину
Сын бывшего топ-менеджера «Новатэка» назвал свою версию гибели семьи
У бизнесменов из Чечни нашли миллион пар поддельной обуви
Польша предложила брать деньги за использование российского газа в Европе
Британия сочла нанесение ударов по российским объектам законным правом Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.