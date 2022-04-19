В Кузбассе прошел фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов

В Мысках 15 апреля творческие коллективы Кузбасса собрались на фестивале «Элим-2022»

В Мысках 15 апреля прошел XXI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области и Кузбасса «Элим-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. Об этом сообщается на информационном портале города.

Фестиваль ежегодно собирает представителей шорских и телеутских детских и юношеских творческих коллективов Кузбасса. В этом году свои таланты продемонстрировали около 150 одаренных детей в возрасте от семи до 17 лет из разных городов региона в следующих номинациях: вокал-солисты, вокальные ансамбли, солисты-исполнители на национальных музыкальных инструментах и инструментальные ансамбли.

Также зрители увидели театрализованные кукольные постановки на шорском и телеутском языках, хореографические номера и изобразительное искусство: поделки, вышивку и национальные куклы.

Ранее в апреле в Кемеровской области выпустили книгу, посвященную фольклору одного из коренных народов Сибири — телеутам. Презентация прошла в селе Беково в рамках традиционной литературной гостиной «Сундуғаш». В сборник вошли архивные публикации и расшифровки записанных ранее текстов. Кроме того, на страницах читатели смогут найти QR-коды, перейдя по которым можно прослушать то или иное произведение в исполнении носителя языка.