В Сибири выпустили книгу о фольклоре телеутов

Книгу о фольклоре телеутов выпустили в Кемеровской области

В Кемеровской области выпустили книгу, посвященную фольклору одного из коренных народов Сибири — телеутов. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России (РАЙПОН).

Как отмечается, презентация издания под названием «Телеутский фольклор» прошла в селе Беково в рамках традиционной литературной гостиной «Сундуғаш». В сборник вошли архивные публикации и расшифровки записанных ранее текстов. Кроме того, на страницах читатели смогут найти QR-коды, перейдя по которым можно прослушать то или иное произведение в исполнении носителя языка.

Автором книги стал доктор исторических наук, завкафедрой этнологии исторического факультета МГУ, директор Института этнологии и антропологии, член Российской академии наук Дмитрий Функ. Ожидается, что в дальнейшем издание поступит в библиотеки по всему Кузбассу.

В марте сообщалось, что в Кемеровской области коренные народы Кузбасса, Хакассии, Тывы и Алтая встретили Новый год по Саяно-Алтайскому календарю «Чыл-Пажи». Уточнялось, что в рамках празднования в музее-заповеднике «Томская Писаница» собрались более 150 представителей разных народов Сибири: шорцы, телеуты и тувинцы.