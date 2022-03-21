На Кузбассе коренные народы Сибири встретили Новый год «Чыл-Пажи»

В музее «Томская Писаница» в Кемеровской области провели обряд Благопожелания на Новый год

В Кемеровской области коренные народы Кузбасса, Хакассии, Тывы и Алтая встретили Новый год по Саяно-Алтайскому календарю «Чыл-Пажи». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

В воскресенье, 20 марта, в День весеннего равноденствия, в музее-заповеднике «Томская Писаница» собрались более 150 представителей разных народов Сибири: шорцы, телеуты и тувинцы. В рамках мероприятия также прошел концерт, на котором народные коллективы выступили с творческими номерами.

Главным событием праздника стал обряд Благопожелания, который провела потомственная шорская шаманка Надежда Муртаева. Гости мероприятия попрощались со всем плохим в прошедшем году и попросили о благополучии, счастье, мире и добре. Желающие смогли повязать цветные ленточки чалама на березу и загадать желание.

«Чыл пажи» — шорский национальный праздник, название которого в переводе означает «Голова года». Согласно поверьям, в День весеннего равноденствия на эту «голову» падают первые лучи «нового солнца», что знаменует начало нового жизненного цикла.

Ранее в марте хранители культуры коренного населения северных районов Томской области отметили традиционный праздник «Встречаем птиц весной!». Так, селькупы и ханты организовали для всех гостей праздника обряд очищения дымом чаги, показали два весенних народных танца и провели мастер-классы по изготовлению кукол и оберегов.