Коренные народы Севера отметили праздник встречи птиц в Томской области

Селькупы и ханты отметили праздник «Встречаем птиц весной!» в Томской области

В Доме народов Колпашевского района хранители культуры коренного населения северных районов Томской области отметили традиционный праздник «Встречаем птиц весной!». Об этом сообщает портал «Томское время».

Так, селькупы и ханты организовали для всех гостей праздника обряд очищения дымом чаги. Кроме того, посетителям показали два весенних народных танца: танец вороны, провозвестницы весны в урмане, и танец крапивы, первой весенней травы, а также рассказали о значении березы в жизни и быту селькупов.

Помимо прочего, все желающие смогли поучаствовать в четырех мастер-классах: детей и взрослых учили изготовлению кукол из травы и ткани, птиц из плотных ниток и оберегов из лент бересты. В рамках праздника представители коренных народов разыграли народную сказку «Дочь Земли» в виде настольного кукольного театра из кукол-полешек. Текст прочитал преподаватель селькупского языка Григорий Коротких.

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