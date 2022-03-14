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В российском регионе прошел фестиваль марийской культуры

В Яранге прошел фестиваль национальной марийской культуры

Фото: Yaransk.net

В Яранске (Кировская область) прошел фестиваль национальной марийской культуры. Об этом сообщает Яранск.net.

Отмечается, что на фестиваль прибыли представители творческой и этнографических групп народа мари с разных уголков районов Кировской области и Республики Марий Эл.

Фестиваль марийского фольклора «Марий Сем» стал третим по счету и прошел на базе районного дома народного творчества в Яранске. Мероприятие включает в себя не только выступления творческих коллективов, но и выставку декоративно-прикладного творчества, выставку национальных блюд от участников данного фестиваля и самодеятельных коллективов.

На концерте выступили участники художественной самодеятельности Яранского, Пижанского, Кикнурского районов Кировской области и также некоторых из Республики Марий Эл.

Варвара Кошечкина
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