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02:29, 20 июля 2026Экономика

Россиянам назвали способ сохранить пенсионные накопления

Аналитик Недбай посоветовал не переводить досрочно средства между страховщиками
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Желание самостоятельно распоряжаться пенсионными накоплениями нередко оборачивается ошибкой, из-за которой можно лишиться всей полученной прибыли. О том, как избежать подобных потерь, агентству «Прайм» рассказал председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Аркадий Недбай.

Основной риск связан с преждевременным переводом пенсионных накоплений от одного страховщика к другому. Без потери инвестиционного дохода сменить фонд в системе обязательного пенсионного страхования можно лишь один раз в пять лет.

«Если инициировать смену фонда досрочно, до истечения этого срока, происходит автоматическая потеря всего инвестиционного дохода», — сказал Недбай.

Чтобы не лишиться инвестиционного дохода, следует заранее получить выписку у действующего страховщика и уточнить, когда заканчивается пятилетний период. Альтернатива — перевод накоплений в Программу долгосрочных сбережений, где можно выбрать единовременную или срочную выплату, а средства наследуются.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России проведут перерасчет накопительных пенсий. Для большинства пенсионеров выплаты увеличатся на 17,3 процента, а для отдельных категорий граждан — на 19,3 процента.

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