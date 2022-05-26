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Описавшую убийство мужа писательницу признали виновной в убийстве

CBS News: суд признал виновной в убийстве женщину, написавшую книгу об убийстве супруга

Фото: Dave Killen / AP

Суд присяжных американского города Портленд признал виновной в убийстве женщину, написавшую книгу «Как убить вашего мужа», сообщает CBS News.

По версии следствия, 71-летняя Нэнси Брофи застрелила своего супруга — 63-летнего преподавателя кулинарного института штата Орегон Даниэля Брофи в 2018 году. Отмечается, что у женщины был пистолет той модели, которым был убит мужчина, также камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда она уехала в институт, а затем вернулась. Тем не менее полиция не смогла найти предполагаемое орудие убийства.

Примечательно, что в 2011 году Брофи опубликовала эссе «Как убить вашего мужа», в котором подробно описывались возможные способы и орудия, при помощи которых можно убить супруга, чтобы впоследствии не быть пойманным полицией. Однако окружной судья исключил данную работу из материалов дела, указав на дату ее публикации.

В свою очередь обвиняемая отрицает свою причастность к убийству. По ее словам, у нее не было причин расправляться с супругом, а их финансовые проблемы решились благодаря пенсионным сбережениям писательницы. Адвокат женщины заявила, что защита планирует подать апелляцию.

Отмечается, что Брофи находилась под стражей с момента ее ареста в сентябре 2018 года. Приговор огласят в июне.

В 2021 году в Великобритании женщина созналась в убийстве мужа, но отказалась раскаиваться в содеянном и пожелала покойному супругу «сгнить в аду».

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Варвара Кошечкина
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