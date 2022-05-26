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Дератизаторы дали совет по защите сада от кротов

Express: для избавления от кротов в саду можно высадить нарциссы и уничтожить насекомых

Фото: Pixabay

Кроты доставляют дачникам много беспокойства: строя ходы под землей, они способны наносить непоправимый вред посадкам, газону и деревьям. Издание Express приводит несколько советов британской дератизационной службы Smith’s Pest Management по избавлению от кротов на садовом участке.

По словам дератизаторов, защищать сад от кротов можно цветами. «Кроты не любят нарциссы, бархатцы и другие цветы с резкими запахами. Высадите их по периметру сада, чтобы создать естественный барьер», — порекомендовали специалисты.

Кроме того, эксперты рекомендуют провести дезинсекционные мероприятия, чтобы уничтожить личинок и насекомых — пищи кротов.

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Наконец, дератизаторы советуют обрабатывать сад противокротовым средством с касторовым маслом, которое нарушает пищеварение крота.

Ранее эксперт по садоводству канала QVC Ричард Джексон рассказал, как можно отвадить кошек от сада и огорода с помощью чайных пакетиков. Он рекомендует намазать использованный чайный пакетик пахучим средством для разогревания мышц.

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Александра Лисица
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