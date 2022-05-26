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Психолог рассказала о главных причинах одиночества

Психолог Филимонова: многие люди испытывают трудности с созданием здоровых отношений

Фото: Ahmed Nishaath / Unsplash

Психолог и гештальт-терапевт Ольга Филимонова рассказала о главных причинах одиночества. В интервью для SB.BY она объяснила, с чем связаны неудачи в личной жизни людей и рассказала, как создать по-настоящему здоровые отношения.

Психолог замечает, что в XXI веке многие испытывают трудности в личной жизни. Причина, по которой обрести вторую половинку не удается, по мнению Филимонковой, кроется в нежелании людей работать над отношениями. «Современная молодежь уверена, что отношения должны приносить удовольствие и давать поддержку, иначе в них нет смысла. Малейшее недоразумение может привести к разрыву. Ближе к 30 годам люди начинают понимать, что отношения — это работа», — заявила она.

Психолог также назвала и другие распространенные причины одиночества. Например, низкая самооценка, по ее словам, формирует в человеке убеждение, что он никому не интересен, отсюда скованность при любом проявлении симпатии в его сторону. В такой ситуации Филимонова рекомендует не искать подвох там, где его нет, и учиться доверять людям, которые проявили хорошее расположение.

Если на пути человека никак не встречаются достойные кандидаты, то психолог уверена — проблема в нарциссической акцентуации, из-за которой часто возникает страх близости. «Нарцисс остро нуждается в благодарных "зрителях", которые готовы ловить каждое слово и без устали восхищаться им. Попытки других людей рассказать о себе раздражают нарцисса, поэтому он может резко оборвать собеседника: мол, мне неинтересно», — рассказала о нарциссах психолог и посоветовала чаще обращать внимание на эмоции других.

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Если человек, наоборот, слишком часто и легко вступает в отношения, а спустя время разочаровывается в партнерах, то причина кроется в недостатке внимания от родителей в детском возрасте. «Для человека, который рос в дефиците эмоционального тепла, любое проявление внимания очень ценно. Он хватается за человека, который не поскупился на доброе слово или приветливую улыбку, как утопающий за соломинку», — заметила психолог. Людям с подобной проблемой она рекомендует перестать идеализировать партнеров и взращивать внутри ощущение собственной ценности и важности.

Чтобы построить по-настоящему здоровые отношения, нужно знать, как они выглядят. Для этого Филимонова перечислила несколько отличительных признаков подобных отношений — это возможность открыто обсуждать проблемы, готовность идти на уступки, стремление к компромиссам и отсутствие страха делиться переживаниями с партнером.

«Будьте внимательны и бережны к себе и партнеру. Замечайте, что вас не устраивает в нем, а его в вас, и ищите взаимные компромиссы. Оценивайте, насколько безопасно и расслабленно вы чувствуете себя в его присутствии, а он — в вашем. Учитесь обоюдно оказывать и принимать поддержку. Одним словом, вкладывайтесь в отношения — и положительный результат не заставит себя ждать», — заключила психолог.

Ранее психолог назвал способ адекватно реагировать на просьбы партнера. Он объяснил, как правильно просить вторую половину об изменениях и главное — как избежать неадекватной реакции.

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Елена Матвиенко
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