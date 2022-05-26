В России появилась интерактивная карта с земельными участками за рубль

Интерактивная карта с земельными участками за рубль заработала в Подмосковье

В России начала работать интерактивная карта, с помощью которой инвесторы могут подобрать земельный участок для аренды за рубль в год. Воспользоваться системой можно на Инвестиционном портале Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На карте представлено около 220 участков. На льготных условиях под проекты в сфере импортозамещения предоставляются муниципальные и региональные подмосковные земли. Срок льготной аренды составляет три года, по истечении которого инвестор может выкупить участок за 15 процентов от его кадастровой стоимости.

Зампред правительства России Екатерина Зиновьева отметила высокую востребованность льготной аренды. «В региональный Мининвест поступило более 80 заявок в рамках этой программы. Для 21 проекта участки уже подобраны, идет процедура сбора документов для оформления договора. Четыре инвестора уже получили землю для реализации своих проектов», — заявила она.

Позволяющий некоторым инвесторам арендовать землю за льготную плату закон был принят 17 марта. О мере впервые рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, отметив, что, кроме предоставления дешевой территории, правительство готово помочь предпринимателям в начинании новых проектов.