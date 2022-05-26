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Участник Maroon 5 продаст бывший дом известной певицы

Участник Maroon 5 Джесси Кармайкл выставил на продажу дом в Лос-Анджелесе за $3,9 млн

Фото: Ray Tamarra / GC Images / Getty Images

Участник американской поп-группы Maroon 5 Джесси Кармайкл выставил на продажу бывший дом известной певицы K.D. Lang. Особняк в лос-анджелесском районе Голливуд Хилс можно приобрести за 3,9 миллиона долларов, сообщает Dirt.

Кармайкл купил объект в 2012 году, заплатив владевшей им K.D. Lang 1,9 миллиона долларов. На окруженном живой изгородью и деревянными воротами участке в 0,14 гектара располагаются жилой двухэтажный дом площадью 278 квадратных метров, отдельная арт-студия, двухместный гараж, терраса, бассейн, сауна и SPA-зона.

Внутри основного здания три спальни и две ванные. На первом этаже располагаются гостиная с домашним кинотеатром и каменным камином, смежная с музыкальной комнатой столовая с выходом на террасу, а также полностью оборудованная кухня с оснащенным системой подогрева полом. На цокольном этаже находится хозяйская спальня с гардеробной и камином.

Ранее лидер Maroon 5 Адам Левин продал особняк в Лос-Анджелесе неизвестному. Певец избавился от недвижимости в районе Пасифик-Палисейдс через месяц после покупки нового дома в Калифорнии. Сумма сделки составила 51 миллион долларов.

Александра Качан
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