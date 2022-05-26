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На музыкальном фестивале в Екатеринбурге пройдет средневековая ярмарка

На фестивале Ural Music Night в Екатеринбурге выступят этно-коллективы со всей страны

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

В рамках крупнейшего на Урале музыкального фестиваля Ural Music Night, который пройдет в Екатеринбурге, организуют средневековую ярмарку. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в саду Вайнера разместится средневековый балаган с ярмаркой, трактирами, мастер-классами, шутами и танцами. На площадке выступят этно-коллективы со всей страны: Gilead, Dereza, Aeterna, Broken Dronez, Эдда, Карт Аяк, Moonloom и Cantadora.

Посетители также смогут попробовать свои силы в лучном тире и фехтовании. Кроме того, в «Лагере викингов» возведут настоящую кузницу с лавкой оружейника и мастер-классом по ковке металла.

Ранее стало известно, что восьмой ежегодный фестиваль музыки Ural Music Night пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Поручение о создании рабочей группы по проведению мероприятия подписал губернатор Евгений Куйвашев.

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Мария Гейн
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