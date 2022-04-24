Названа дата проведения фестиваля Ural Music Night

Фестиваль Ural Music Night пройдет 24 июня в Екатеринбурге

Восьмой ежегодный фестиваль музыки Ural Music Night пройдет 24 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Поручение о создании рабочей группы по проведению фестиваля 21 апреля подписал губернатор Евгений Куйвашев.

«Уральская Ночь музыки давно стала важным и по-настоящему имиджевым проектом для Свердловской области. Впервые за три года фестиваль пройдет в конце июня, в привычное время и в привычной обстановке. Надеюсь, он станет главным событием года в России», — сказал глава региона.

В фестивале примут участие 3 тысячи музыкантов, на нем будет развернуто 100 сцен. Ожидается около 300 тысяч гостей.

30 марта стало известно о завершении приема заявок на фестиваль Ural Music Night — их направили семь тысяч музыкантов из России, Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии и Швеции. Сольные проекты составляют около трети всех заявок, а в самом многочисленном музыкальном коллективе — 49 человек.