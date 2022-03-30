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Завершился прием заявок на участие в фестивале Ural Music Night

Музыкальный фестиваль Ural Music Night получил более двух тысяч заявок на участие

Фото: страница «Фестиваль Ural Music Night» во ВКонтакте

На участие в крупнейшем на Урале музыкальном фестивале Ural Music Night поступило более двух тысяч заявок от семи тысяч музыкантов. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор мероприятия Григорий Колмогоров.

«Завершился прием заявок на фестиваль. Их общее число — 2120. Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России, другие потенциальные участники живут в Армении, Республике Беларусь, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции», — уточнил Колмогоров.

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Отмечалось, что сольные проекты составляют около трети всех заявок, а в самом многочисленном музыкальном коллективе — 49 человек. География участников насчитывает 211 населенных пунктов по всей России. «Противоборство рок- и поп-музыки закончилось победой рока: заявок, указавших его как одно из направлений, на две больше», — поделились еще один фактом организаторы.

В результате отбора в рамках фестиваля планируется собрать три тысячи музыкантов. Организаторы ожидают 300 тысяч гостей, для них проведут концерты на 100 сценах. Помимо прочего, на Ural Music Night пройдет конференция по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, о возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.

Ранее в марте сообщалось, что в Екатеринбурге пройдет музыкальный фестиваль хоровой музыки Сергея Рахманинова. Мероприятие пройдет в Свердловской государственной академической филармонии весной 2023 года и будет посвящено 150-летию со дня рождения великого русского композитора.

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Дарья Рыбак
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