На Урале пройдет фестиваль хоровой музыки Рахманинова

В Свердловской филармонии в Екатеринбурге весной 2023 года продет фестиваль Рахманинова

В Свердловской государственной академической филармонии в Екатеринбурге весной 2023 года пройдет музыкальный фестиваль хоровой музыки великого русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом сообщил директор учреждения Александр Колотурский, его слова передает ТАСС.

Колотурский подчеркнул, что мероприятие будет посвящено 150-летию со дня рождения композитора. «В 2023 году мы сделаем фестиваль хоровой музыки Сергея Васильевича Рахманинова. И 1 апреля, как раз в его день рождения, будет закрытие этого фестиваля», — добавил он.

Отмечается, что уральский фестиваль станет единственным в России, где будут исполнены все сочинения Рахманинова для хора.

25 марта в Иркутске начался юбилейный X всероссийский музыкальный фестиваль Байкальские струны, на котором прозвучит народная, классическая и современная музыка. Фестиваль откроет выступление обладательницы меццо-сопрано, народной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой. Мероприятие продолжится 26 марта и 27 марта концертами оркестров русских народных инструментов.