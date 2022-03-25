Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Иркутске стартует юбилейный X фестиваль «Байкальские струны»

В Иркутске стартует юбилейный X фестиваль «Байкальские струны»

Фото: Unsplash

В Иркутске 25 марта начинается юбилейный X всероссийский музыкальный фестиваль Байкальские струны, на котором прозвучит народная, классическая и современная музыка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.

Фестиваль откроет выступление обладательницы меццо-сопрано, народной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой. Мероприятие продолжится 26 марта концертом баяниста и композитора Артема Нижника, он выступит совместно с оркестром русских народных инструментов иркутской филармонии под управлением Василия Моисеенко.

27 марта состоится завершающий фестиваль онлайн-концерт академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под управлением Владимира Андропова.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ пройдет фестиваль современной музыки UU.SOUND. Его участники смогут не только увидеть выступления разных групп, но и посетить лекции разных представителей музыкального сообщества, билетных компаний, концертных площадок. лейблов и звукозаписывающих студий.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Священник погиб при обстреле под Белгородом
На Украине против пятерых полицейских завели уголовное дело о коллаборационизме
Брянский директор сельхоздепартамента попался на крупной взятке
Хабенский отреагировал на новость об отъезде из России
Россиянина приговорили к 15 годам колонии за убийство гостей
Российский гигант заявил о проблемах с продажей золота
Зюганов рассказал о здоровье Жириновского
Кремль отреагировал на возможное исключение России из G20
Медведев оценил шансы вернуть статус первой ракетки мира
Курс евро опустился ниже 100 рублей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.