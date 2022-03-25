В Иркутске стартует юбилейный X фестиваль «Байкальские струны»

В Иркутске 25 марта начинается юбилейный X всероссийский музыкальный фестиваль Байкальские струны, на котором прозвучит народная, классическая и современная музыка. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и архивов Иркутской области.

Фестиваль откроет выступление обладательницы меццо-сопрано, народной артистки Бурятии Ольги Жигмитовой. Мероприятие продолжится 26 марта концертом баяниста и композитора Артема Нижника, он выступит совместно с оркестром русских народных инструментов иркутской филармонии под управлением Василия Моисеенко.

27 марта состоится завершающий фестиваль онлайн-концерт академического оркестра народных инструментов России имени Осипова под управлением Владимира Андропова.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ пройдет фестиваль современной музыки UU.SOUND. Его участники смогут не только увидеть выступления разных групп, но и посетить лекции разных представителей музыкального сообщества, билетных компаний, концертных площадок. лейблов и звукозаписывающих студий.