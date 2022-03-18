В Улан-Удэ пройдет фестиваль современной музыки

В Улан-Удэ пройдет фестиваль современной музыки UU.SOUND. Об этом сообщает портал ARD.

Днем участники фестиваля могут посетить лекции различных представителей из музыкального сообщества организаторами концертов и фестивалей, артистов и их менеджмента, представителями билетных компаний, концертных площадок, лейблов, звукозаписывающих студий, СМИ, PR и SMM-специалистов. Вечером зрители увидят выступления всех групп на концертных площадках.

Подать заявку на участие в фестивале можно в группе «Вконтакте» «UU.SOUND Фестиваль Современной Музыки» и на сайте burconcert.ru.

Ранее сообщалось, что в Уфе с 1 по 3 апреля будет проходить XXV Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». В музыкальном мероприятии примут участие коллективы «Уральский диксиленд Игоря Бурко», Big-band BGF, квинтет Олега Касимова и молодой коллектив VG Collective, основанный студентами Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского.