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В Башкортостане пройдет международный джазовый фестиваль

Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера» будет проходить в Уфе с 1 по 3 апреля

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В столице Башкирии с 1 по 3 апреля будет проходить XXV Международный джазовый фестиваль «Розовая пантера». Как уточняет пресс-служба министерства культуры республики, музыкальное событие, основной площадкой которого станут ресторан Novum и уфимский джаз-клуб, завершится гала-концертом.

Среди гостей фестиваля отметили кубинского саксофониста и трубача Карлоса Эчаварриа, российского тромбониста, композитора и аранжировщика Сергея Долженкова, а также певицу Карину Кожевникову и пианиста Даниила Крамера.

В Минкульте также указали, что в музыкальном мероприятии примут участие коллективы «Уральский диксиленд Игоря Бурко», Big-band BGF, квинтет Олега Касимова и молодой коллектив VG Collective, основанный студентами Южно-Уральского государственного института искусств им. П.И. Чайковского.

Ведущим фестиваля станет издатель и главный редактор журнала «Джаз.Ру» Кирилл Мошков. Отмечается, что 3 апреля журналист проведет мастер-класс, в котором смогут принять участие поклонники жанра.

Ранее сообщалось, что в Татарстане в марте стартует акция «Культурная Vесна», приуроченная к Году культурного наследия народов России. Уточнялось, что в рамках фестиваля в регионе пройдет 100 мероприятий в офлайн и онлайн форматах, в том числе концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы и экскурсии.

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Варвара Кошечкина
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