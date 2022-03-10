В Татарстане начнется «Культурная Vесна»

В Татарстане с 10 по 25 марта пройдет акция «Культурная Vесна»

В Татарстане в марте пройдет акция «Культурная Vесна», приуроченная к Году культурного наследия народов России. Об этом сообщается на официальном сайте министерства культуры республики.

«Большинство мероприятий проводятся на бесплатной основе, что позволит всем желающим ознакомиться с богатством культурного достояния народов республики и страны», — отметили в министерстве.

Фестиваль начнется 10 марта и продлится до 25 марта. Всего в его рамках в регионе пройдет 100 мероприятий в офлайн и онлайн форматах, в том числе концерты, спектакли, творческие встречи, мастер-классы и экскурсии.

В частности, жители и гости республики смогут посетить концерт Государственного оркестра народных инструментов Татарстана, спектакль «Театр&Музыка. Яхин» в театре Камала, выставку в Национальной художественной галерее и экскурсию «Наедине с историей» в Национальном музее. Кроме того, все желающие в течение двух недель смогут принять участие в многочисленных акциях и флешмобах.