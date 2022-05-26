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Российские нефтяники получат рекордные выплаты

По данным «Коммерсанта», нефтяники получат рекордные выплаты по демпферу за январь-май

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Российские нефтекомпании, по данным «Коммерсанта», могут получить в качестве компенсаций за поставки топлива на внутренний рынок рекордные 1,2 триллиона рублей за январь-май.

Это почти вдвое превышает уровень выплат за весь прошлый год. Сумма компенсаций по демпферу за поставки бензина и дизтоплива в мае будут около 230–240 миллиардов рублей, заявили в Минфине. Это сопоставимо с выплатами за апрель (тогда было 260 миллиардов).

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В марте на фоне роста цен на нефть и падения курса рубля нефтекомпании получили рекордные в истории компенсации в 451 миллиард рублей. Демпфирующий механизм создавался в качестве инструмента сдерживания внутренних цен на бензин, в рамках которого нефтяным компаниям частично компенсируется разница между мировыми ценами и внутрироссийскими.

В Минэнерго ранее рассказали, какой была бы реальная цена на бензин в России, если бы власти не вводили меры по ограничению роста цен на топливо. В среднем власти сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива, сказал заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

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Платон Щукин
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